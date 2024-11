Ilgiorno.it - Investì e uccise un ciclista. Detenuto in permesso condannato a 9 anni e 6 mesi

Leggi su Ilgiorno.it

È statoa 9e seidi reclusione per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, Vasco Dall’Osto, il 27enne originario di Garbagnate Milanese che il 15 maggio del 2023 a San Giuliano Milanese aveva travolto e ucciso con un furgone undi 78, Renato Borsottidi. La condanna arriva dal gup del tribunale di Lodi. All’epoca dei fatti Dall’Osto aveva da poco ottenuto la semilibertà dal carcere di Bollate, dove stava scontando una precedente condanna, ed era stato assegnato ad eseguire alcuni lavori nella zona di Cava Tecchione a Sesto Ulteriano. In uscita dal carcere, perché ammesso al beneficio del lavoro esterno, aveva rubato un furgone Iveco Daily (quello della cooperativa per cui prestava servizio) ad un collega, un trentaquattrenne kosovaro, a sua voltaa Opera e ammesso al lavoro esterno.