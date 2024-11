Ilgiorno.it - Invasione di campo. Daspo di un anno al tifoso tedesco

della durata di un, emesso dalla questura di Como, a undi 24 anni, in seguito all’incontro di calcio Como-Fiorentina di domenica pomeriggio allo stadio Sinigaglia. Ilaveva seguito l’incontro di calcio nel settore distinti con regolare biglietto, e al termine della partita, ha scavalcato la recinzione dei distinti che separa ildi gioco, invadendolo. L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato dai poliziotti della Digos, che gli hnotificato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Como Marco Calì, su urgente istruttoria della Divisione Anticrimine, che gli impedirà di seguire per ungli eventi sportivi, comprese le partite e gli allenamenti del Como.