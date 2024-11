Sbircialanotizia.it - Intercettazioni, Lo Voi: “Limite 45 giorni è divieto a indagare”

Leggi su Sbircialanotizia.it

''La limitazione dellea 45comporta una eliminazione di un potere che non è del pm ma del giudice per quanto riguarda la richiesta di proroga. Non c’è solo la criminalità organizzata o il terrorismo o il cybercrime, ma ci sono reati gravissimi in cui 45diin realtà non basteranno .