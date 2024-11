Inter-news.it - Inter-RB Lipsia, i diffidati per la Champions League. Niente squalificati

Leggi su Inter-news.it

-RBsi giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza per la quinta giornata della fase campionato di2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, coima senza. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.-RBmartedì 26 novembre ore 21– QUINTA GIORNATA(prossima partita Bayer Leverkusen in trasferta): Simone Inzaghi (allenatore): nessunoRB(prossima partita Aston Villa in casa): Castello LukebaRB: nessuno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (-RB, iper la