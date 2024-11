Inter-news.it - Inter-Lipsia Youth League termina 3-2: un super Topalovic firma la rimonta!

La squadra di Zanchetta trova un’altra vittoria inLague.3-2 con unache vede protagonista.SECONDO TEMPO – Il primo tempo di, quinta sfida di, non è stato particolarmente soddisfacente per la squadra di Andrea Zanchetta, andata a riposo sotto di un gol. Dopo l’vallo i nerazzurri escono dagli spogliatoi mostrando immediatamente maggior dezione. Già al 46?, infatti, l’Primavera conquista un calcio di rigore che Matteo Spinacce dopo due minuti trasforma nel gol che accorcia le distanze. I ragazzi di Zanchetta tornano, così, in partita e al 63? danno vita allagrazie alla splendida rete di Lukaal 63?. Sui risvolti di un calcio d’angolo l’acquisto estivo nerazzurro calcia a giro col destro e infila il pallone sotto l’incrocio dei pali.