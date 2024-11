Spazionapoli.it - Infortunio Mazzocchi, ecco quando tornerà il laterale: svelata la data del rientro

non ci sarà sicuramente contro il Torino, ma sul suogià è stataladi un suo possibile.Il Napoli ha battuto la Roma domenica scorsa con il gol di Lukaku. Con questo successo, ovviamente, il team partenopeo ha mantenuto il proprio primato in Serie A.Una volta sconfitto la squadra giallorossa di Claudio Ranieri, il Napoli è atteso dal match in trasferta contro il Torino. A questo match, però, non ci sarà Pasquale, che ha riportato con la Roma una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente alcuni aggiornamenti sulle condizioni del latarale, anche se bisogna già registrare una possibiledel suoin campo.Napoli,rientrerà a fine dicembre:gli ultimi aggiornamentiA svelarla è stato sul proprio profilo ufficiale di X Ciro Troise.