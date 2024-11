Ilgiorno.it - Infortunio in cantiere. Operaio all’ospedale

Graveieri pomeriggio per undi 38 anni che stava lavorando alper la realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura in viale Molise, nella zona di Porta Vittoria al centro di riqualificazione. L’uomo, di origini egiziane, per cause non ancora chiarite, ha riportato una serie di fratture agli arti superiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, con autopompa e autoscala del distaccamento di piazzale Cuoco, che si trova a poca distanza, e personale Saf, del Nucleo Speleo alpino fluviale, che, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno provveduto al recupero dell’consegnandolo ai sanitari del 118. L’uomo è stato quindi trasportato al Policlinico in codice giallo.