Lanazione.it - Influenza in Toscana: casi in aumento. Cosa aspettarsi e quando arriverà il picco

Firenze, 26 novembre 2024 – Con l'arrivo delle temperature più fredde, cresce la diffusione dell'stagionale in. E infatti inelle ultime due settimane stanno aumentando. Ilè però previsto prima di Natale. A dirlo è la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, che lancia un appello per intensificare la campagna vaccinale, con un'attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione. L'invito è rinnovato alla vigilia del 41esimo congresso nazionale Simg, che si tiene a Firenze dal 28 al 30 novembre e che vedrà oltre 3mila medici a confronto. Secondo il rapporto epidemiologico Respivirnet dell'Iss, prosegue la Simg, dall'11 al 17 novembre scorsi, l'incidenza delle sindromi simil-li è in lieverispetto alla settimana precedente, con un livello pari a 7,1per mille assistiti (6,5 nella settimana precedente): «Si tratta di un dato inferiore a quello osservato nella scorsa stagione (l'incidenza era 8,2), ma proprio l'anno scorso l'epidemiale ha raggiunto i massimi livelli degli ultimi 15 anni.