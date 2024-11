Ilgiorno.it - Incornato da una mucca. Bracciante in ospedale

PIEVE D’OLMI (Cremona)da una. Il dipendente di un’azienda agricola ieri è finito in. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Un dipendente di 59 anni di un’azienda agricola di Pieve d’Olmi stava rassettando i pagliericci dei bovini in una stalla. Senza che se ne accorgesse, il manovale è stato avvicinato alle spalle da unda latte che gli ha assestato una testata. Il colpo gli ha fatto perdere l’equilibrio, l’uomo è caduto a terra andando sbattere la testa su un muretto e ferendosi. Subito soccorso dai presenti, sono state fatte arrivare nell’azienda agricola auto medica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. Il cinquantanovenne è stato affidato alle loro cure ed è stato dapprima stabilizzato in ambulanza e poi trasportato al pronto soccorso dell’di Cremona, dove è stato ricevuto in codice giallo con la diagnosi di trauma cranico.