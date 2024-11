Lapresse.it - Incidenti lavoro: uomo muore lavorando a infissi in palazzo giustizia Potenza

Leggi su Lapresse.it

Roma, 26 nov. (LaPresse) – Unè morto a causa di un incidente sulche si è verificato questa mattina intorno alle 9 neldidi. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava effettuando, in altezza, alcuni lavori aglie sarebbe stato investito da una piattaforma. Non sarebbe precipitato al suolo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. L’, ancora non identificato, avrebbe un’età di 60 anni.