Firenzetoday.it - Incidente sul lavoro: operaio cade da una scala, vigili del fuoco sul posto per recuperarlo

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIdeldel comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti intorno alle 11 di questa mattina nel comune di Borgo San Lorenzo, in via della Costituzione, per il soccorso ad uncaduto da una.