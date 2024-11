Anteprima24.it - Incidente lungo la SS7, donna trasportata in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutola SS7 in località Calore, per cause corso accertamento, si è verificato un sinistro stradale tra un Fiat Daily condotto da un 55enne di Castelvetere e un’utilitaria condotta da una 60enne di Venticano. Laè statadal “118” al P.S. dell’“Moscati” di Avellino, vigile e non in pericolo di vita. La circolazionel’arteria stradale è stata interrotta per circa 30 minuti per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Sul posto, per i rilievi, l’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano, che ha provveduto ad eseguire e richiedere i dovuti accertamenti alcolimetrici.L'articolola SS7,inproviene da Anteprima24.it.