Quotidiano.net - Incidente a Roma: scuolabus si scontra con motorino, un morto

Leggi su Quotidiano.net

, 26 novembre 2024 –mortale all' incrocio tra via Eneide e via di Tor Cer vara a: unoFiat Ducato e unsi sonoti poco prima delle 7, il conducente del due ruote, un uomo di 53 anni, è. Fortunatamente, al momento del sinistro, non c’erano bambini a bordo del pulmino. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale diCapitale. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118 accorso sulla scena: per il 53enne non c’era nulla da fare. L’autista dello, una donna italiana di 37 anni, è stata portata all’ospedale Pertini per accertamenti di rito. Sono già partite le indagini per risalire all’ e satta dinamica di quanto successo: a questo fine è stato momentaneamente chiuso il transito in via di Tor Cervara, nel tratto compreso via Tiburtina e via di Cervara.