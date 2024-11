Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Castel di Lama: denso fumo nell’aria e traffico bloccato su via Roma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 26 novembre 2024 – Nel pomeriggio di oggi, unha interessato una legnaia situata nella frazione di Sambuco, in via, adi(Ascoli Piceno) rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Ascoli. Le fiamme, scoppiate per causa ancora in fase di accertamento, hanno rapidamente avvolto la struttura, generando un rogo di notevole entità. L’, visibile negli effetti anche a distanza, ha sprigionatoune un odore acre. Il fuoco ha causato danni anche all’immobile adiacente, sebbene fortunatamente non si registrino feriti o intossicazioni. Per consentire l’operatività dei mezzi di soccorso, illungo viaè stato, con gli agenti della Polizia Locale che hanno deviato i veicoli su percorsi alternativi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare le origini dell'