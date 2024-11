Ilfoglio.it - Incendi, devastazioni e petardi a Milano per la morte di Ramy Elgaml

Questa notte anel quartiere Corvetto, periferia sud-est, un centinaio di ragazzi hanno protestato per ladi. Il diciannovenne egiziano è deceduto nella notte tra sabato e domenica. Era alla guida di uno scooter e scappava da un'automobile dei carabinieri. Le proteste sono iniziate nella serata di ieri. I disordini sono iniziati verso 22:30, quando i manifestanti hanno acceso roghi e si sono resi colpevoli di atti vandalici, in particolare contro la pensilina di una fermata dell'Atm e un bus della linea 93 fermo in strada. Ci sono stati lanci di bottiglie everso la polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni. Un ventunenne montenigrino è stato arrestato e portato al carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida.