Udinetoday.it - Inaugurato l'anno accademico dell'università di Udine, boom di iscritti

Leggi su Udinetoday.it

"Un punto di riferimento per l’alta formazione, una sede autorevole per la ricerca scientifica, un interlocutore consolidato e affidabile per le istituzioni e il sistema economico-produttivo". Sono le parole del rettore Roberto Pinton all’inaugurazione2024-2025, l’ultima del.