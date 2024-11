Lanazione.it - In Valdarno nasce il circolo di Sinistra Italiana

Arezzo, 26 novembre 2024 –inildi. In seguito ai risultati elettorali delle scorse elezioni europee e delle amministrative si è sentita l'esigenza di creare unper dare voce a livello unitario ina una forza politica che porta avanti politiche importanti, che riguardano tutte le fasce di cittadinanza. Diritti sociali, ambiente, lavoro, sanità e antifascismo. Pronti al dialogo con tutte le forze politiche locali che si riconoscono in questi valori e che vogliono migliorare la realtà Valdarnese nel prossimo futuro. È stata eletta Stefania Terenzi come coordinatrice delvaldarnese.