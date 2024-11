Ilrestodelcarlino.it - Il prato è ridotto a un campo di patate

Ieri al Del Conero prima della partita sugli spalti si parlava solo o quasi di una cosa, e cioè delle condizioni pietose del manto erboso dello stadio.in pessime condizioni come ha avuto modo di sottolineare anche l’allenatore Boccolini del Roma City. Una situazione apparentemente preoccupante che però sarebbe monitorata da La Gramigna, la società che si occupa della sua manutenzione e che giorni fa ne ha rasato alcune zone per poterlo riseminare, come ha fatto. Certo è che le continue partite dell’Ancona, come pure quelle dei Portuali, non agevolano la situazionei. E l’Ancona al Del Conero dovrà giocare ancora due gare prima di Natale.