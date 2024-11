Palermotoday.it - Il pizzo sulle scommesse e l'omicidio del boss emergente Giancarlo Romano: in 3 verso il processo

Leggi su Palermotoday.it

"O morivo o sparavo", non avrebbe avuto scelta Camillo Mira, accusato di aver ucciso a colpi di pistola ildella cosca di corso dei Mille, lo scorso 26 febbraio in via XXVII Maggio, allo Sperone. Per lui e per uno dei suoi figli, Antonio Mira, accusati anche del.