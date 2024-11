Reggiotoday.it - Il Pd annuncia l’adesione allo sciopero contro le politiche del governo Meloni

Leggi su Reggiotoday.it

Il gruppo del Pd a palazzo Campanellala propria adesione convintagenerale indetto dai sindacati per il prossimo 29 novembre. "Riteniamo – si legge in una nota diffusa dai consiglieri dem - che questa mobilitazione rappresenti un momento cruciale per dare voce alle tante.