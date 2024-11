Il Napoli di Conte domina la Serie A | vecchi leader e nuove certezze

Leggi su Dailynews24.it

Dopo le prime 13 giornate di campionato, ilguidato da Antoniosi trova saldamente al comando dellaA. Il tecnico, noto per la sua capacità di costruire squadre solide e competitive, sta plasmando un gruppo coeso e determinato, basandosi non solo sui nuovi acquisti ma soprattutto sulle risorse già presenti in rosa. .L'articolo IldilaA: