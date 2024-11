Quicomo.it - Il milanese fermo al parcheggio di Capiago con piede di porco e strani oggetti nel bagagliaio: denunciato

Leggi su Quicomo.it

L'auto era ferma in unIntimiano quando è stato notata da una pattuglia dei carabinieri di Albate che insieme agli uomini della polizia intercomunale di Cantù, Cucciago eIntimano stavano svolgendo dei controlli proprio per prevenire furti e rapine in zona. La.