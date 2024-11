Arezzonotizie.it - Il Cile, lo Sgargabonzi e Gabrielli: si accende il Passioni Festival autunnale

Leggi su Arezzonotizie.it

È iniziato il conto alla rovescia per un evento davvero speciale del: mercoledì 27 novembre, alle ore 21, alla Feltrinelli Point di via Garibaldi ad Arezzo, tre artisti di origine aretina s’incontrano per un happening letterario.Enrico, compositore e.