I legali di Chiara Ferragni chiedono l'archiviazione per il caso Pandoro: "Nessuna truffa, la vicenda è chiusa"

diper ildihanno chiesto di archiviare la posizione dell’influencer in merito al cosiddettoper la quale l’imprenditrice digitale è indagata con l’accusa diaggravata.Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, infatti, hanno presentato una corposa memoria difensiva con l’obiettivo di archiviare iled evitare così il processo.La difesa diconsidera conclusa ladal momento che l’influencer ha risolto in sede amministrativa la controversia, con il pagamento di una sanzione all’Antitrust: “I profili controversi sono già stati affrontati e risolti davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.Secondo gli avvocati, poi, la loro assistita non può essere imputata perdal momento che non vi sono querele da parte di singoli consumatori: “Non basta il Codacons come parte offesa”.