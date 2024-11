Ilgiorno.it - I colibrì della Costa Rica sul trono del Festival

volano suldel Sondrio. I bellissimi e piccolissimi volatili, pieni di vita e di colore, elemento imprescindibile per l’ecosistema del minuscolo stato dell’AmeCentrale, hanno vinto il primo premio “Città di Sondrio“ alla XXXVIII mostra internazionale dei documentari sui parchi. “L’effetto“, opera corale di tre registi, Filipe DeAndrade, Ann Johnson Prum e Doug Shultz, una produzione austriaca, ha conquistato la giuria, presieduta dalla ranger Margo Roseum, per l’interconnessione tra le varie componenti, testi, fotografia ai massimi livelli, musiche e ritmo narrativo, per "un documentario naturalistico in purezza". “Il richiamonatura“, ritrattonatura norvegese diretto da Asgeir Helgestad, si è portato a casa il premio “Regione Lombardia“ e quellogiuria del pubblico, mentre “Pirarucu, il respiro dell’Amazzonia“, di Carolina Fernandes, sul progetto di pesca sostenibile, si è aggiudicato la menzione speciale dalla Giuria internazionale e il premio “Renata Viviani“cineteca del Cai.