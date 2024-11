Ilmessaggero.it - Guerra nucleare, la simulazione. Armi, obiettivi, decisioni e incognita Cina: ecco come sarebbe un conflitto atomico

Leggi su Ilmessaggero.it

La posta in gioco non è mai stata così alta nellatra Ucraina e Russia. Nel mese in cui ilha raggiunto il suo millesimo giorno, le forze occidentali hanno notevolmente.