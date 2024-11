361magazine.com - Grande Fratello, spoiler pre puntata: continua il gioco delle coppie e saltano gli equilibri. Cosa succederà questa sera

il, chi riuscirà a tornare in Casa? Una sorpresa per Helena e Tommaso, Pamela e Ilaria. Da stale “Non è la Rai” saranno due concorrenti. I dettagli Martedì 26 novembre in primata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.il, maama rimescolare le carte.i 5 concorrenti in Tugurio avranno la possibilità di tornare in Casa e ricongiungersi così con le loro metà, ma non sarà facile e, soprattutto, non tutti ci riusciranno.Sorpresa per Helena che riabbraccerà la sua carissima amica Dayane Mello.