Lanotiziagiornale.it - Governo in tilt su Unicredit, l’offerta Bpm spacca le destre

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una mossa inattesa e che ha spiazzato il. Un’offerta “comunicata ma non concordata” con l’esecutivo, come dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.pubblica di scambio volontario disulla totalità delle azioni di Banco Bpm rischia di far naufragare il progetto del terzo polo bancario tanto caro alle, che speravano in un’operazione per il futuro di Mps in cui a essere coinvolti fosse non solo Bpm, ma anche nomi non ostili alcome Caltagirone e Del Vecchio. L’operazione manda in crisi la maggioranza, con la Lega – e soprattutto Matteo Salvini – che esprime il suo dissenso e Forza Italia e Fratelli d’Italia molto più prudenti, almeno per il momento.dia Bpm e la rabbia di SalviniL’ops diè da oltre 10 miliardi di euro e punta alla totalità delle azioni dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna.