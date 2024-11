Gravidanzaonline.it - Giulia Valentina è diventata mamma, e lo annuncia nel più spiritoso dei modi

L’influencer torinesee, com’è nel suo stile, lo hato in un modo davvero essenziale e, con un carosello di foto postato su Instagram e una sola parola come caption: “fatto”. Del resto, dopo la storia con Fedez che l’ha esposta in modo particolare all’attenzione del gossip,ha sempre tenuto molto alla propria privacy, tanto che non si sa neppure il suo cognome (che non è, appunto,) e che il nome del compagno e padre del bebè, con cui fa coppia da circa 7 anni, si è venuto a sapere solo in tempi recenti, ed è Filippo Bonini. “Non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui – aveva spiegatoin un’intervista per il Corriere – Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata.