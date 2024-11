Europa.today.it - Giugliano-Avellino, si gioca l'ottavo di finale di Coppa: le ultime e dove vedere la partita

Leggi su Europa.today.it

L’scende in campo per affrontare gli ottavi didellaItalia di Serie C. Tre giorni dopo il pareggio con il Catania e archiviata lata al Partenio, i lupi sono chiamati ad una nuova tappa stagionale: allo Stadio De Cristofaro si entra nel vivo della seconda.