Vanityfair.it - Gisèle Pelicot, chiesti 20 anni di carcere per il marito che l'ha drogata e fatta violentare per 10 anni da estranei

La sentenza per il caso che ha sconvolto la Francia e non solo è attesa per il 20 dicembre. L'accusa è «violenze sessuali di massa»: Dominiqueha fatto abusare della moglie a decine di uomini dal 2011 al 2020