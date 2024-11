Ilfogliettone.it - Giannini: oggi servono semplicità e fantasia, nel cinema e nella vita

Giancarlo, quasi 60 anni di carriera e più di 150 film alle spalle, ha ricevuto il premio "La stella della Mole" alla 42esima edizione del Torino Film Festival. Un'occasione anche per mostrare nuovamente uno dei suoi film più amati, "Pasqualino Settebellezze" di Lina Wertm ller, che l'attore ricorda così: "Pasqualino, che è una storia vera, ancora adesso se lo vedi ti emoziona. Oppure ho nominato Travolti, per dire un altro film di Lina Wertmuller. Evidentemente Lina riusciva a cogliere quello che lo spettatore aveva come sensazione dallo schermo, grandi immagini insomma. Grazie a lei, insomma, non grazie a me"., che ha lavorato con i più grandi registi, è molto legato aldel passato e poco interessato a quello del presente. Anche se continua a lavorare senza sosta, visto che dopo Torino andrà su un set a Cuba.