Liberoquotidiano.it - G7, Gemmato: "L'Italia ha quasi dimezzato l'uso di antibiotici negli animali"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "All'evento conclusivo del G7 a Bari declineremo tutte quelle che sono le misure di prospettiva che il governo Meloni, insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci, sta ponendo in essere con un ottica risolutiva di carattere nazionale e internazionale. La lotta all'antibiotico-resistenza vive su due step, uno nazionale e uno internazionale, e noi riteniamo che da Bari possono arrivare le soluzioni per ambedue i livelli. C'è un forte investimento da parte del governo Meloni, 100 milioni di euro sono previsti in legge di Bilancio per la lotta all'antibiotico-resistenza. Con orgoglio rivendichiamo il fatto che l'è il Paese che in Ue ha ridotto di più il consumo dinella filiera zootecnica,il 50%. Sintomatico del fatto che la carnena è sana".