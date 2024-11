Ilrestodelcarlino.it - Furgoni a fuoco, sono dell’imprenditore che ha denunciato “Manomozza”

Civitanova Marche (Macerata), 26 novembre 2024 –di proprietàche avevaper estorsione Salvatore Annacondia, noto come «», i dueandati adomenica sera a Civitanova. Sul caso indagano gli uomini della Squadra Mobile di Macerata e al momento nessuna ipotesi è esclusa. Tutto è cominciato attorno alle 20 di domenica, quando ai vigili deldel distaccamento di Civitanova è arrivata la segnalazione che due Fiat Ducato stavano andando ain via San Luca, traversa della Statale Adriatica nel quartiere di San Marone. I pompierisubito intervenuti, domando le fiamme e mettendo in sicurezza la zona nel giro di pochi minuti. Sul posto anche una Volante del commissariato civitanovese, che con l’aiuto dei vigili delha iniziato i primi accertamenti sul rogo.