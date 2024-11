Oasport.it - Frederic Vasseur: “Leclerc e Sainz? Non vogliamo che siano amici, ma che gareggino per la Ferrari”

non è uno che le manda a dire. Il team principal della, dopo il GP di Las Vegas, che ha portato alla luce delle frizioni fra Charlese Carlosha osservato la scena e poi è intervenuto.In ballo c’è la convivenza dei piloti fino a fine stagione, con lo spagnolo che poi saluterà la “Rossa” per fare spazio ad Hamilton, ma anche e soprattutto un titolo mondiale costruttori che non è poi così lontano, visto che la McLaren capoclassifica della graduatoria dista solo 24 punti: 608 a 584.Stando a quanto riportato da Leo Turrini, il managersta avrebbe avuto un incontro con i due dicendogli chiaro è tondo: “Nessuno vi chiede di essere migliori, ma lapretende che vi comportiate in modo leale nei confronti del team”.Parole che non lascerebbero troppo spazio ad interpretazioni e che sia il monegasco sia l’iberico avrebbero accolto in maniera positiva mostrandosi propensi a “deporre le armi” per il bene del Cavallino Rampante.