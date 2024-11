Genovatoday.it - Francesca Ghio: "Ecco perché ho raccontato del mio stupro, ma evitiamo la pornografia del dolore"

Leggi su Genovatoday.it

Vuole evitare la "del", ma rivendica come atto politico la scelta di raccontare in aula dellosubito a 12 anni., 31 anni, è la consigliera comunale genovese di cui si parla in tutta Italia. Poche ore fa, durante un intervento sul 25 novembre, ha parlato in.