Fondazione Fiera un piano da 2138 milioni di investimenti

Milano investirà 213,8di euro nel prossimo triennio e prevede per il periodo 2025-2027 di raggiungere 105di margine operativo lordo e 23,6 di utile netto con un patrimonio netto di 789,9previsto per la fine del 2027. Sono le indicazioni del nuovotriennale 2025-2027 approvato all'unanimità dal Consiglio Generale diMilano, sotto la guida del vice presidente vicario Davide Corritore. Ilconsentirà a"di proseguire nel suo impegno come azionista diMilano, favorendo la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, puntando anche a una diversificazione del business, come soggetto attivo nello sviluppo del territorio e nella rigenerazione urbana e facendosi promotore di azioni e progetti per l'inclusione sociale e per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle competenze" spiega una nota.