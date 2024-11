Tg24.sky.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, difesa di Turetta: "Ergastolo? È degradante e non rieduca"

Leggi su Tg24.sky.it

Al processo per ildi, ieri il pm ha chiesto l'per Filippo. Oggi ladell’imputato ha ribattuto provando a evitare una condanna alla pena massima per il giovane accusato di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere dell’ex fidanzata. Davanti alla corte d'Assise di Venezia, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, hanno tenuto una lunga arringa, in cui hanno ricostruito quanto accaduto l’11 novembre 2023 quando lo studente di Torreglia (Padova) uccise, con 75 coltellate, l’ex ragazza ventiduenne. L'avvocato Caruso ha iniziato dicendo: "Oggi ho un compito non facile: assistere, difendere un imputato reo confesso di un omicidio efferato, gravissimo e altri reati satellite. Assisto un giovane ragazzo che ha ucciso una giovane ragazza privandola della vita, dei ricordi, dei sogni, delle speranze, dei progetti e la priva di tutti i legami che la univano alle persone che l’amavano e aveva riposto in lei aspettative di un futuro radioso”.