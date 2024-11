Secoloditalia.it - Fazzolari al “Giornale”: « Quante bugie da Repubblica: sulle tasse grandi vantaggi alle classe medie»

Usa parole forti e categoriche, Giovanbattista, interpellato dalsull’approccio del governo ai temi fiscali su cui, nei giorni scorsi, “” ha mosso critiche e ironie. “Siamo di fronte ad un caso di vero e proprio analfabetismo fiscale. O forse la sinistra per non incorrere nell’inevitabile effetto scalino auspica l’abolizione di tutti gli interventi sui redditi medio bassi”, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un articolo di “”, in particolare, aveva parlato in modo molto critico dell’aliquota marginale per i redditi che si trovano a ridosso dei 40mila euro, un 56,18% definito “una beffa”. Secondo il ministero dell’Economia, invece, “l’aliquota media diminuisce per tutti i redditi compresi fra 32mila e 40mila euro”, con risparmi per tutti.