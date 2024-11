Quicomo.it - Fatto di sangue nel Mendrisiotto, è italiana la donna trovata morta in casa

Questa mattina, poco prima delle 10:30, in un'abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una 65enne cittadinae residente in Italia. Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso.