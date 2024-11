Vicenzatoday.it - Euroleague Women, Basket Landes-Famila Schio: come vederla in tv e streaming

Leggi su Vicenzatoday.it

È giunta all’epilogo la prima fase della nuovaed il Beretta, primo nel suo girone, sta volando in Francia per disputare l’ultima gara del gruppo A contro la già qualificata.L’ultimo posto disponibile per la seconda fase se lo giocheranno Miskolc ed.