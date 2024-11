Lapresse.it - Enna, procuratore su 15enne morta a Piazza Armerina: “Larimar si è suicidata”

Ilper i minorenni di Caltanissetta Rocco Cosentino ha confermato che laAnnaloro si è tolta la vita impiccandosi lo scorso 5 novembre nelle campagne di Malcristiano, a, in provincia di. “Non è un suicidio anomalo, aspettiamo i risultati dell’autopsia, ma dalla prima ricognizione del medico legale non ci sono elementi che possano condurre a una morte etero-indotta”, ha affermato in conferenza stampa. Il ritrovamento del corpo e i sospetti della madre della vittimaLa giovane era stata trovata dalla madre senza vita, impiccata a un albero con il collo, addome e piedi legati con una corda dell’altalena. L’autopsia, tuttavia, non ha rilevato fratture cervicali. La mamma, inoltre, qualche giorno fa aveva affermato che la figlia era “stata minacciata di morte a scuola” il giorno della sua scomparsa.