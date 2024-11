Europa.today.it - È morto l'uomo più vecchio del mondo

Leggi su Europa.today.it

John Alfred Tinniswood, considerato dal Guinness dei primati l'piùdel. Nato nel 1912, l'anno in cui affondò il Titanic, Tinniswood è deceduto a 112 anni in una residenza per anziani nella città inglese di Southport, a nord di Liverpool, "circondato da musica e amore".