Lapresse.it - E’ morto l’uomo più vecchio del mondo: aveva 112 anni

Leggi su Lapresse.it

piùdelall’età di 112. Ne ha dato notizia la sua famiglia. John Alfred Tinniswood èieri nella casa di cura di Southport, in Inghilterra, dove viveva. Lo riporta la Bbc.Instancabile tifoso del Liverpool, diventòpiù anziano delnell’aprile di quest’anno, quando Juan Vicente Pérez Mora morì all’età di 114.La sua famiglia ha raccontato che nel suo ultimo giorno di vita Tinniswood è stato “circondato da musica e amore”.Nato da Ada e John Bernard Tinniswood il 26 agosto 1912, Tinniswood, vedovo dal 1986, lascia una figlia, Susan, i nipoti Annouchka, Marisa, Toby e Rupert, e i pronipoti Tabitha, Callum e Nieve.“Era intelligente, risoluto, coraggioso, calmo in ogni situazione, dotato di talento per la matematica e un grande conversatore”, ha raccontato la famiglia.