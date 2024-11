Secoloditalia.it - Droga, al Senato il libro di Luca Maurelli. Gasparri: “Stessa idea di Gratteri: liberalizzare è una follia”

Leggi su Secoloditalia.it

“La legalizzazione delle cosiddette droghe leggere, come ha ricordato in un convegno il Procuratore Nicola, scalfirebbe dell’1, del 3 o forse del 5% i proventi delle mafie, che si arricchiscono di più con le droghe chimiche, le anfetamine, l’eroina e la cocaina. I ricavati dell’hashish e della marijuana sono una piccola parte e se si legalizzassero la mafia potrebbe promuovere altre sostanze, anche vendendole inizialmente a un prezzo più basso per attirare i consumatori. Quindi non si scalfisce il potere delle mafie con l’assurda teoria della legalizzazione”. Una “sentenza”, quella di Maurizio, presidente deiri di Forza Italia, che ieri a Palazzo Madama, nel corso della presentazione del“Bianca come il male”, di, per una volta si è dichiarato in assoluta sintonia con i magistrati, uno in particolare, Nicola, che sul tema del traffico di stupefacenti è un’autorità assoluta.