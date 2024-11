Trevisotoday.it - Donna travolta da un'auto, trasportata in gravi condizioni al Ca' Foncello

Unadi 44 anni, A.A., si trova ricoverata inall'ospedale Ca'di Treviso in seguito ad un grave incidente in cui è stata coinvolta nel tardo pomeriggio di oggi. 26 novembre, a San Vendemiano, in via Ungaresca sud. La 44enne è statada un'in transito.