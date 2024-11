Ilgiorno.it - Donna morì di tumore dopo la rimozione di un neo su un tavolo di cucina. Processo d’appello da rifare

Brescia – Si riaprono i giochi per Paolo Oneda, il chirurgo bresciano condannato per l’omicidio colposo di Roberta Repetto, la 40enne figlia dell’ex sindaco di Chiavari, in Liguria, nel 2018 stroncata da un melanoma subentrato, per l’accusa, in seguito all’asportazione di un neo con pratiche alternative nel centro olistico Anidra. La Cassazione ha infatti annullato la sentenza della Corte d’assisedi Genova accogliendo il ricorso del medico. “Abbiamo contestato il nesso causale tra intervento e il decesso e la responsabilità colposa del nostro assistito - ha spiegato l’avvocato Alberto Sirani, che assiste Oneda con il collega Giovanni Motta - Siamo soddisfatti ma certo con prudenza: rispettiamo il dolore della famiglia della vittima e aspettiamo le motivazioni”. I giudici supremi hanno invece rigettato il ricorso delle parti civili, che si erano mosse senza la procura generale e chiedevano il riconoscimento dell’omicidio volontario ai fini risarcitori.