Tg24.sky.it - Donna di 80 anni uccisa in casa a Terracina, fermato il marito

Delitto, nel cuore della notte, a, in provincia di Latina. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, unadi 80d'età, è stata trovata morta nella propria abitazione. I carabinieri hannoildella stessa: l'uomo, 93, è stato interrogato per far luce sulla vicenda. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero litigando. A coordinare gli accertamenti sono stati i carabinieri della compagnia di