Docenti supplenti al 31 agosto e 30 giugno | hanno diritto a 6 giorni di permesso come ferie? RISPOSTA ARAN

Leggi su Orizzontescuola.it

Il nuovo CCNL 2019/21, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, ha esteso la possibilità di fruire dei permessi per motivi personali/familiari anche aicon supplenza al 31o 30. Si tratta di 3, retribuiti, attribuiti dal Dirigente Scolastico in seguito a domanda nei tempi previsti dalla Contrattazione e di istituto e con motivazione esplicitata anche mediante autocertificazione. L'articoloal 31e 30a 6di