Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Slovan Bratislava-Milan 0-0: Chukwueze dal limite, palla fuori LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tehelné pole’ tra gli azzurri di Weiss e i rossoneri di Fonseca in tempo realeIlè di scena sul campo delloin terra slovacca nell’anticipo del martedì che, insieme a Sparta Praga-Atletico Madrid, apre la quinta giornata di. Una sfida tra due formazioni reduci da un pareggio nei rispettivi campionati che saràdall’arbitro spagnolo Sanchez.Paulo Fonseca, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itUsciti tra i fischi di San Siro dopo il pari senza reti contro la Juventus, che ha fatto seguito a quello in trasferta a Cagliari in Serie A, i rossoneri di Paulo Fonseca – privi dello squalificato Morata – vogliono centrare un altro successo in campo internazionale dopo quello a sorpresa contro il Real Madrid.